Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.

Возглавил список совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд. На данный момент он оценивается в $23,8 млрд.

Второе место по годовому приросту состояния занял Леонид Михельсон, прибавивший к нему $5,9 млрд за минувший год.

В первую тройку также вошел президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его капитал за указанный период увеличился на $5,3 млрд.

Пятерку лидеров замыкают владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко, увеличивший свое состояние на $4,1 млрд, а также основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который смог добавить к личному капиталу $3,8 млрд.

Итого, состояние названых миллиардеров в общей сложности увеличилось на $27 млрд.