Путин внес проект о валютной выручке

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий декриминализацию наказания за нарушение сроков репатриации валютной выручки. Соответствующий документ размещен в базе данных ГД.

Согласно проекту, декриминализации не подвергнется тот, кто ранее не подвергался административным штрафам по данному поводу.

В пояснительной записке говорится, что целью проекта является «дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности».

В Уголовный кодекс России вносятся изменения, в соответствии с которыми гражданин понесет уголовное наказание за хищение крупной суммы денег лишь в том случае, если ранее подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.