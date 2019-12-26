Россия готова поучаствовать в модернизации ГТС Украины
close
Россия готова рассмотреть возможность финансового участия в модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
При соответствующем запросе с украинской стороны Россия рассмотрит возможность финансирования модернизации ГТС Украины, отметил глава Минэнерго.
Он также подчеркнул, что соглашение между Россией и Украиной по продолжению транзита газа являются стимулом для оператора украинской газотранспортной системы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ЕС объявили о завершении создания ГТС на Украине
— Зеленский подписал последний закон для отделения оператора ГТС Украины