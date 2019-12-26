Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено «при любых обстоятельствах», заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Компания Allseas, приостановившая строительство трубы по дну Балтийского моря из-за санкций США, может продолжить работу, отметил Новак. Он подчеркнул, что строительство было приостановлено до получения разъяснения от министерства финансов Соединенных штатов.

Вопрос о продолжении работы Allseas над строительством газопровода будет решен лишь после получения разъяснений.

При этом Новак заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен «при любых обстоятельствах».

На данный момент осталось проложить 160 км трубы, напомнил глава Минэнерго.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ОСК рассказали о сроках строительства судна-трубоукладчика

— Новые списки: чем Россия ответит на санкции США

— Козак уверен, что ЕС и Россия найдут компромисс по «Северному потоку - 2»