В Совфеде не восприняли всерьез уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым
В Совете Федерации считают возбужденное Украиной уголовное дело из-за отправления поезда с материковой России в Крым несерьезным и недопустимым. Об этом заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК сенаторы Владимир Джабаров и Сегей Цеков.
Цеков считает, что это уголовное дело не принесет России никаких последствий, ведь поезд отправился в российский Крым в соответствии с распоряжениями.
«Это наша территория, наш мост, наш поезд», — согласился Джабаров.
Он отметил, что вмешательство другого государства во внутренние дела страны — недопустимо.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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