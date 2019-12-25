В Совфеде не восприняли всерьез уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым

В Совете Федерации считают возбужденное Украиной уголовное дело из-за отправления поезда с материковой России в Крым несерьезным и недопустимым. Об этом заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК сенаторы Владимир Джабаров и Сегей Цеков.

Цеков считает, что это уголовное дело не принесет России никаких последствий, ведь поезд отправился в российский Крым в соответствии с распоряжениями.

«Это наша территория, наш мост, наш поезд», — согласился Джабаров.

Он отметил, что вмешательство другого государства во внутренние дела страны — недопустимо.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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