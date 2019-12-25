Путин рассказал, что россияне пока не почувствовали улучшений от нацпроектов

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов, передает РИА «Новости».

По его словам, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, в том числе проведенные Федеральной службы охраны (ФСО).

«Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение, об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять — это в том числе Федеральная служба охраны», — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.

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