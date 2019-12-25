Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что третьем-четвертом квартале произошел определенный рост доходов россиян и их заработных плат. По словам президента, такой темп необходимо сохранить и даже усилить.

«Вот это — задача номер один», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что немаловажно заботиться о семьях с детьми и предпринимать все шаги для их поддержания.

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