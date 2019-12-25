Кудрин рассказал о решении Путина, позволившем спасти российскую экономику

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что решение президента России Владимира Путина о создании резервного фонда, которое было принято в 2008 году, позволило спасти российскую экономику. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин, занимавший тогда пост премьера-министра, «вопреки многим позициям поддержал создание» таких фондов, как Стабилизационный, Резервный, а также Фонда национального достояния.

Кудрин выразил мнение, что это сыграло «решающую роль в кризисе 2008-2009 года» и помогло спасти «экономику».

Он подчеркнул, что данные фонды были созданы благодаря «политической воле» Путина.

«У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис», — добавил Кудрин.

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