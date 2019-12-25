В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать «новогодний капитал». Об этом сообщает RT.

Чернышов считает, что «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким российским пенсионерам, чтобы они могли купить все необходимые продукты и праздничные атрибуты, не выходя за рамки своего бюджета.

Депутат подчеркнул, что денежные средства помогут пожилым гражданам провести праздник так, как им хочется.

«Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — заявил он.

При этом сумма «новогоднего капитала» не уточняется.