В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать «новогодний капитал». Об этом сообщает RT.
Чернышов считает, что «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким российским пенсионерам, чтобы они могли купить все необходимые продукты и праздничные атрибуты, не выходя за рамки своего бюджета.
Депутат подчеркнул, что денежные средства помогут пожилым гражданам провести праздник так, как им хочется.
«Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — заявил он.
При этом сумма «новогоднего капитала» не уточняется.