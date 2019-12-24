Корпорация МСП провела в Туле стратегическую сессию с презентацией «Зеркального реестра проверок»

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели в Туле стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний.

В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Тульской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,7 млрд рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями. По состоянию на середину декабря более 600 крупнейших заказчиков Тульской области заключили контракты на общую сумму более 56,7 млрд рублей с 1379 субъектами МСП, зарегистрированными на территории региона.

На тематических панельных дискуссиях, которые прошили в рамках стратегической сессии, обсудили, в том числе, наиболее востребованные меры поддержки в сфере развития туризма в регионе.

Также на стратегической сессии были презентованы четыре новых инвестиционных проекта, реализация которых будет способствовать качественному развитию городской инфраструктуры и увеличению туристического потока в регион. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации.

Компания «Джей-групп» планирует привлечь финансирование для проекта проведения в Туле мультиформатного музыкального фестиваля «Дикая мята 2020». Компания «СМАК» презентовала проект по созданию многофункциональных гастрономических пространств - единой экосистемы, в которой производитель и торговые точки могут открыто реализовывать товар, а потребитель имеет возможность приобретать качественную продукцию. Компании «Дзоци» финансирование необходимо для расширения производства экологически чистых продуктов местных производителей, в том числе для реализации на туристических объектах и мероприятиях Тулы. Также на мероприятии был презентован проект ИП Лабзин В.В. по созданию сети зарядных станций для электротранспорта.

Общий объем инвестиций в эти проекты может составить 174 млн рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание 35 новых рабочих мест.

На стратегической сессии прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении («Зеркальный реестр проверок»). «Зеркальный реестр проверок» создан на Портале Бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 23 октября 2018 года.

Одной из ключевых целей разработки «Зеркального реестра проверок» является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру РФ для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. В ходе презентации участники стратсессии отдельно рассмотрели типичные, наиболее распространенные нарушения субъектами МСП обязательных требований и то, как избежать этих нарушений в дальнейшем. На основе аналитики, собранной с помощью функционала «Зеркального реестра проверок» контрольно-надзорными органами будут разработаны пошаговые руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий.

«Мы не первый раз проводим в Туле бизнес-миссию Корпорации, видя заинтересованность предпринимателей и руководства региона в использовании инструментов государственной поддержки МСП. Сегодня мы особенно внимательно рассматривали проекты, связанные с развитием туризма, так как Тула является перспективным направлением как для событийного, так и для гастрономического туризма. В туристической сфере традиционно занято много компаний из сегмента МСП. Помимо комплекса финансовых и нефинансовых мер поддержки, которые мы предлагаем для компаний малого и среднего бизнеса, эффективным инструментом для создания благоприятного бизнес-климата в регионе станет «Зеркальный реестр проверок». Это новый функционал портала Бизнес-навигатора МСП, благодаря которому система проверок бизнеса станет максимально прозрачной и понятной» - прокомментировал Александр Браверман.

«Корпорация МСП» – наш давний и надёжный партнёр в деле улучшения бизнес-среды в регионе. Её инструменты позволяют нашим предпринимателям получать не только необходимую поддержку, но и новые механизмы защиты при реализации своих проектов. Сегодня мы рассмотрели ряд проектов предпринимателей Тульской области. Уверен, благодаря Корпорации МСП и МСП Банку они станут реальностью. И в перспективе – внесут свой вклад в развитие отрасли в целом. Кроме того, был представлен новый инструмент корпорации по защите малого и среднего предпринимательства от излишней административной нагрузки. В тульской области мы уделяем особое значение сектору МСП, я не раз об этом говорил, в том числе в недавнем послании», - подвел итоги мероприятия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.