Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости отмены налогов для микропредприятий и понижении налогов для малого бизнеса для развития предпринимательства в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, снижение налога может стать мотивацией для предпринимателей.

«Вот, скажем, микропредприятия, но, может, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов, — отметила спикер.

Матвиенко считает, что при снижении налога на малый бизнес повысится отдача.

«Давайте посмотрим: мы хорошо знаем, что наши граждане талантливы, умны, образованны и предприимчивы», — сказала представитель Совфеда, добавив, что из-за отсутствия действия существенного увеличения количества малых и средних предприятий не происходит.