В Раде рассказали, куда «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что «Нафтогаз Украины» может направить почти $3 млрд, которые должен получить от российского «Газпрома», на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов стране, передает РИА «Новости».

По словам парламентария, данная сумма, которую согласился выплатить «Газпром» является ощутимой для «Нафтогаза».

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