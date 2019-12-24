«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

«Яндекс» и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источников.

По данному проекту «Яндекс» сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и с Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Как отмечается, для оценки платежеспособности граждан партнеры «смешивают» скоринг. По словам источника, ОКБ и «Яндекс» не имеют доступа к данным друг друга.

БКИ владеет информацией о кредитах, запросах на кредиты, платежах пользователя и его кредитной нагрузке.

«Яндекс», в свою очередь, имеет сведения о своих пользователях, агрегированными и обезличенными.

Скоринг проводится при помощи аналитических признаков «Яндекса». Далее эта оценка плюсуется к скоринговой оценке БКИ, общий балл представляется в банк.

По данным ОКБ, что модель может дать оценку более чем 95% заемщиков.