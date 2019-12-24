Bloomberg: ByteDance может продать мажоритарную долю в TikTok

Китайская компания ByteDance рассматривает вероятность продажи мажоритарной доли в разработанной ею соцсети TikTok из-за опасений Вашингтона относительно того, что в ней могут собирать информацию об американских гражданах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, компания ищет различные решения данной проблемы. Среди них обращение к юристам, которые могли бы защитить TikTok от вероятных ограничений со стороны регуляторов США. Также ByteDance рассматривает возможность продажи своих активов в соцсети, их стоимость оценивается свыше $10 млрд.

По данным Bloomberg, компания желает сохранить свою долю в связи с быстрорастущей популярностью TikTok. Пока руководство ByteDance не приняло окончательного решения.

При этом, как отмечает издание, официальные представители TikTok опровергли информацию о возможности продажи принадлежащей ByteDance доли.

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