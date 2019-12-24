Рост цен на бензин в 2019 году оказался минимальным за 11 лет
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Цены на бензин в 2019 году продемонстрировали минимальный рост за 11 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что цены с начала 2019 года по 16 декабря увеличились лишь на 1,9%,.
В издании также отметили, что подорожание дизельного топлива стало минимальным за десять лет.
В Минэнерго и ФАС главным фактором такой динамики роста цен считают действие демпфирующего механизма, который возмещает производителям топлива часть упущенной выгоды.