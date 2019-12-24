«Известия»: Совфед одобрил закон о виноделии

Совет Федерации единогласно одобрил закон о виноградарстве и виноделии. Об этом пишут «Известия».

По имеющейся информации, документ также во втором и третьем чтении приняли в Госдуме.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что данный закон поможет наполнить рынок качественным отечественным вином.

«Никто не говорит прекращать производство винного напитка из винного материала, но теперь на этикетках должно быть написано, что это вино, созданное на основе отечественного винограда, а это винный напиток, который разведен с водой, сахар добавлен и ароматизаторы», — прокомментировала Матвиенко.

Как отмечается, в связи с принятием такого закона в России на государственном уровне будет закреплено понятие «российское вино». Речь идет о продукте, созданном только из отечественного винограда.

Ожидается, что данная мера уберет с рынка фальсифицированную и некачественную продукцию, поддержит российских производителей, а также поможет возродить отрасль.