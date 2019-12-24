Биржевые индексы США побили исторические рекорды

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Трейдеры на франкфуртской бирже после падения фондового индекса DAX на фоне опасений за Европейскую... Трейдеры на франкфуртской бирже после падения фондового индекса DAX на фоне опасений за Европейскую...
Трейдеры на франкфуртской бирже после падения фондового индекса DAX на фоне опасений за Европейскую...
Joachim Herrmann/Reuters

Одни из ведущих фондовых индексов США — NASDAQ и S&P 500, в понедельник, 23 декабря, установили новые рекорды после проведения торговой сессии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бирж.

Как отмечается, это случилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о торговой сделке с Китаем.

Так, индекс NASDAQ увеличился на 0,23 %, остановившись на 8945,648 пунктах.

В свою очередь индекс S&P 500 вырос на 0,09%. Его показатели достигли 3224,00 пункта.

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