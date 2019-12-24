Биржевые индексы США побили исторические рекорды

Одни из ведущих фондовых индексов США — NASDAQ и S&P 500, в понедельник, 23 декабря, установили новые рекорды после проведения торговой сессии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бирж.

Как отмечается, это случилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о торговой сделке с Китаем.

Так, индекс NASDAQ увеличился на 0,23 %, остановившись на 8945,648 пунктах.

В свою очередь индекс S&P 500 вырос на 0,09%. Его показатели достигли 3224,00 пункта.

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