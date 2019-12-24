Первый поезд из Москвы в Крым поедет с Казанского вокзала

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Первый поезд из Москвы в Крым, который пересечет Крымский мост, поедет во вторник, вечером 24 декабря, с Казанского вокзала столицы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора составов — компанию «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее стало известно, что поезд, отправившийся 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, станет первым регулярным поездом, который проедет по Крымскому мосту.

23 декабря президент России Владимир Путин поучаствовал в открытии железнодорожной части этого моста, который пролегает через Керченский пролив.

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