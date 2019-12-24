В «Нафтогазе» испугались, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина идет на «большой риск», отказываясь от новых исков в отношении России, по газу. Об этом сообщает издание «Громадське».

Он допускает возможность, что Москва может отказаться от транзита газа.

«Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — сказал Витренко.

При этом он отмечает, что Киев работает над системой договоров, которые позволят свести к минимуму или полностью избавиться от этого риска.

Ранее Россия и Украина подписали соглашение на поставки газа с 1 января 2020 года.

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