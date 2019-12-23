X5 Retail Group приняла долгосрочную стратегию устойчивого развития

X5 Retail Group на прошлой неделе объявила об утверждении Наблюдательным советом стратегии в области устойчивого развития, которая стала частью бизнес-стратегии компании.

Стратегия Х5 основана на четырёх из семнадцати глобальных целях устойчивого развития ООН, по которым компания может внести наиболее значимый вклад: 1) ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания; 2) обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте; 3) содействие устойчивому экономическому росту и достойной работе для всех; 4) обеспечение перехода к ответственному потреблению и производству.

На их основе были сформулированы четыре цели Х5 в области устойчивого развития: 1) поддержка местных сообществ через развитие социальных инвестиций и благотворительных проектов; 2) содействие здоровому образу жизни и доступности качественных и полезных продуктов; 3) обеспечение достойных условий труда и равных возможностей для всех сотрудников; 4) содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов.

В сентябре 2015 года Генеральная ассамблея ООН приняла глобальную повестку в области устойчивого развития до 2030 года, состоящую из 17-ти целей. Программа направлена на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия. Для достижения этих целей необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса.

Устойчивое развитие – международный тренд. Он характерен в большей степени для компаний, который оперируют на международных рынках. Тем не менее, российские компании уже начали также следовать этому тренду и в ближайшее время их активность в этом направлении будет только возрастать.

«В России работает много международных компаний, которые локализуют здесь своё производство, инвестируют в различные проекты и являются пользователями природных ресурсов. Эти компании реализуют на российском рынке глобальные программы в области устойчивого развития . Их имплементация происходит быстро и более того — именно международные компании ставят такие серьезные вызовы перед российскими властями, поскольку внутренние требования иностранных компаний зачастую более жесткие, чем российское законодательство», - рассказал «Газете.Ru» глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Таким образом, международные игроки внедряют в России свои глобальные стандарты и KPI в области устойчивого развития, констатировал он.

«Второй активно развивающийся тренд - это следование принципам устойчивого развития крупным российским бизнесом, особенно публичным. Внедрение стратегий устойчивого развития является необходимым элементом в первую очередь с точки зрения инвестиционной привлекательности компании и увеличения стоимости бизнеса», - подчеркнул Бурмистров.

Решение Х5, лидера российского рынка продуктовой розницы, служит ярким подтверждением этому. «Бизнес Х5 затрагивает огромное число людей, включая покупателей, сотрудников, партнёров и инвесторов, - отмечает Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5. - Ежедневно магазины сетей посещают почти 15 миллионов человек, более 15 700 магазинов Х5 Retail Group находятся в свыше 3 000 населённых пунктах. Я уверен, что стратегический подход к устойчивому развитию и постановка конкретных целей позволит не только масштабировать наши нынешние социальные и экологические инициативы, но и сделать приоритеты устойчивого развития неотъемлемой частью ежедневной деятельности всех подразделений компании».

В настоящее время Х5 разрабатывает конкретные программы для достижения стратегических целей в области устойчивого развития, а также метрики и целевые значения, соответствующие политики и требования для последующей интеграции в бизнес-процессы. Этот процесс должен завершиться до конца 2020 года.

Однако уже сейчас в компании реализуются инициативы в этом направлении. Например, в рамках программы повышения энергоэффективности Х5 сокращает потребление электроэнергии на квадратный метр торговой площади. Кроме того, компания стремится к тому, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьём для вторичной переработки, и как можно меньшая – мусором, отправляемым на свалку. Х5 отправляет на переработку до 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах сетей в процессе торговли. Также в магазинах ее сетей не раздаются бесплатно пластиковые пакеты на кассе, а в качестве альтернативы одноразовым пакетам предлагаются многоразовые сумки и мешки для взвешивания фруктов и овощей.

Причем компания поддерживает и стимулирует ответственное потребление среди своих покупателей. Летом этого года Х5 запустила пилотный проект по сбору использованных пластиковых бутылок и алюминиевых банок для последующей переработки, установив 20 фандоматов в своих московских магазинах.

Еще одно направление X5 в области устойчивого развития - поддержка социально уязвимых групп через благотворительные программы. В 2015 году X5 Retail Group и фонд продовольствия «Русь» запустили проект «Корзина доброты» по оказанию помощи нуждающимся. X5 первой среди российских ритейлеров создала и продолжает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. За время существования проекта в магазинах сетей Х5 было собрано 390 тонн еды. Продовольственную помощь получили более 40 000 семей в 45 городах России.

«Забота о наших покупателях и сотрудниках, забота об окружающем мире, осознанное включение в глобальную повестку устойчивого развития становится одним из важнейших приоритетов для Х5 наравне с бизнес-задачами и финансовыми целями компании, - говорит Стефан Дюшарм, председатель Наблюдательного совета X5. - Мы убеждены в том, что это наша ответственность перед обществом, а также фактор, который будет влиять на оценку стоимости компании в долгосрочной перспективе».