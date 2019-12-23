Оператор «Северного потока – 2» высказался насчет санкций США

Официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что работы по скорейшему запуску «Северного потока – 2» продолжаются. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент из 2460 километров трубопровода готово около 2300 километров.

Мюллер также сказал, что скорейший запуск трубопровода будет организован в интересах энергобезопасности, доступности цен на газ для европейских потребителей, а также конкурентности экономики Евросоюза.

До этого Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который обязывает ввести санкции в отношении российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Президент США Дональд Трамп подписал закон 20 декабря, таким образом он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб «Северного потока — 2» приостановила работы.