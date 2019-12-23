«Газпром нефть» добыла 12-миллионную тонну нефти на Приразломном месторождении

В Баренцевом море на платформе «Приразломная» была добыта и отгружена 12-миллионная тонна нефти ARCO.

В Кольский залив ее доставил челночный танкер ледового класса «Кирилл Лавров». Именно там находится на рейде танкер-накопитель «Умба», и уже оттуда нефть отправится потребителям в Европу.

«Проект «Приразломное» активно развивается», — констатировал исполняющий обязанности генерального директора «Газпром нефть шельфа» Сергей Чигай.

«Мы продолжаем увеличивать фонд скважин на месторождении и наращивать накопленные объемы добычи нефти, а применяемые компанией передовые технологии и уникальные логистические решения позволяют круглогодично бурить скважины, добывать нефть и отгружать ее даже в самых сложных ледовых условиях», — пояснил он.

«Приразломное» — первый и единственный российский проект по добыче нефти на шельфе Арктики.

До конца года там планируют завершить бурение 19-й скважины.

Круглогодичную отгрузку нефти и логистическое сопровождение проекта в замерзающем Баренцевом море обеспечивает система ледового менеджмента. Ее ключевым элементом должен стать Центр управления ледовой обстановкой.

Использование самообучающихся математических моделей даст возможность строить более точные прогнозы погодных «окон отгрузки» и на ранней стадии выявлять потенциально опасные ледовые образования.