«Северный поток — 2» построили на 93,5%

Официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 93,5%. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, до сих пор было проложено более 2300 км трубопровода из примерно 2460 км.

Он отметил, что компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в «Северного потока --2» в эксплуатацию.

Это делается в интересах энергетической безопасностию и обязательств по защите климата. Кроме того, проект позволит Европе получать доступный по цене для газ и сделает ЕС более конкурентоспособным с точки зрения экономики ЕС.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который обязывает ввести санкции в отношении российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Президент США Дональд Трамп подписал закон 20 декабря, таким образом он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб «Северного потока — 2» приостановила работы.

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