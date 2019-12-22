В Раде разглядели в сделке с «Газпромом» угрозу нацбезопасности Украины

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Депутат Рады от фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев выразил мнение, что Киев не должен договариваться с Москвой о прямых поставках газа из-за угрозы национальной безопасности. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам газовый контракт важнее, чем соответствующий протокол, который 20 декабря подписали Россия и Украина.

«Он - самое важное. Анализ протокола показал: гражданское общество должно очертить власти красные линии для будущего контракта», — написал Арьев.

Он подчеркнул, что прямых договоренностей с «Газпромом» на поставку газа у Украины быть не должны, поскольку данный вопрос находится в плоскости национальной безопасности.

Парламентарий считает, что объем транзита в размере «40 кубических метров в год - мало».

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