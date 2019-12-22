В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров

Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

После того, как пенсионер увольняется с работы, количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это будет 93 руб.). Далее к этой сумме нужно прибавить актуальный размер фиксированной выплаты, который в следующем году составит 5 686,25 руб.

«Таким образом, происходит перерасчет», — пояснил Дроздов.

По словам главы ПФР, если россиян после выхода на пенсию вдруг решит продолжить работать, то проведенную индексацию ему уже не отменят.

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