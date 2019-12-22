В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

В целом страны ЕС положительно оценили новые санкционные меры против России и даже были благодарны за них. По словам посла, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент и ранее говорили об опасениях по поводу российского газопровода «Северный поток-2».

По его слова, Соединенные Штаты постоянно слышали от стран ЕС просьбы о «поддержке».

«Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение», — продолжил мысль Гренелл.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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