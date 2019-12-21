Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ.

Кроме того, по его словам, соглашение также позволит снизить стоимость коммунальных услуг и отопления.

Гончарук подчеркнул, что газовый тариф будет соответствовать европейским стандартам, поскольку будет привлечена помощь независимого регулятора.

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