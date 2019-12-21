Козак рассказал о форточке возможностей в сделке Украины и России по газу

Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал о возможностях, которые были открыты для Украины и России после достижения соглашения по транзиту газа. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал достижение соглашений «форточкой возможностей», которая позволит прийти к согласию и в других вопросах между странами.

«Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью», — подчеркнул Козак.

Вице-премьер также добавил, что при урегулировании спорных вопросов между Россией и Украиной необходимо действовать прагматично и конструктивно. Он также выразил благодарность помощнику президента Украины Андрею Ермаку за роль в достижении договоренностей по газу между странами.

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