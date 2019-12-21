Козак объяснил, почему Россия выплатила $2,9 млрд долга «Нафтогазу»

Вице-премьер России Дмитрий Козак объяснил, почему российская сторона согласилась на выплату $2,9 млрд долга «Нафтогазу». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, взаимные претензии носят бесчисленный характер, однако уже есть действующие решение антимонопольного комитета на $6 млрд, с нашей стороны решение Стокгольмского суда на $3 млрд.

«Не вдаваясь в детали, просто одним махом разрубить Гордиев узел, прекратить все взаимные претензии. Никто больше ни на кого не жалуется. Прошлую закрыли страницу и начали с чистого листа», — сказал Козак.

Он добавил, что прописанной в протоколе схеме, Россия и Украина зачистили и обнулили претензии.

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