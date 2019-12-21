Правительство ФРГ отвергло санкции США в отношении «Северного потока — 2»

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В Минэкономики ФРГ негативно отнеслись к экстерриториальным санкциям, введенными США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

По ее словам, немецкое правительство выступает против такого рода ограничительных мер.

«Хочу обратить ваше внимание на заявление для СМИ пресс-службы правительства ФРГ и заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Это позиция всего правительства», — подчеркнула представитель ведомства.

Как известно, ранее Деммер отметила, что правительство ФРГ не приемлет и не понимает практику экстерриториальных санкций, которые распространяются на немецкие и европейские компании.

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