Правительство ФРГ отвергло санкции США в отношении «Северного потока — 2»
В Минэкономики ФРГ негативно отнеслись к экстерриториальным санкциям, введенными США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
По ее словам, немецкое правительство выступает против такого рода ограничительных мер.
«Хочу обратить ваше внимание на заявление для СМИ пресс-службы правительства ФРГ и заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Это позиция всего правительства», — подчеркнула представитель ведомства.
Как известно, ранее Деммер отметила, что правительство ФРГ не приемлет и не понимает практику экстерриториальных санкций, которые распространяются на немецкие и европейские компании.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
— Укладчик «Северного потока – 2» приостановил работу из-за угроз США
— ЕС выступил против американских санкций в отношении европейских компаний