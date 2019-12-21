Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

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Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия подпишут транзитный контракт, который предусматривает опцию продления. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такая договоренность с российской стороной уже была достигнута.

«Мы договорились о транзите на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет», — сказал Оржель.

До этого вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев заключат соглашение о транзите газа сроком на пять лет.

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