Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Соединенные штаты требуют от компаний, участвующих в строительстве газопроводов, незамедлительно прекратить работу над проектами.
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал обороныый бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России.
Компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб «Северного потока – 2», ранее приостановила работу над строительством до получения разъяснений от американского правительства.
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