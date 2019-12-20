С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

С 1 января 2020 года в России повысятся минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, увеличится стоимость этилового спирта, произведенного из пищевого сырья.

Минимальная розничная цена на водку составит 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, ее закупочная цена у производителя повысится до 193 рублей за полулитровую бутылку, оптовая — до 199 рублей.

МРЦ на коньяк достигнет 433 рублей за бутылку 0,5 литра, на бренди — 315 рублей. Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя повысятся до 342 рублей и до 249 рублей соответственно за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 рублей и до 261 рубля.

Минимальная цена на этиловый спирт составит 57 рублей за литр безводного спирта.

Игристое вино (шампанское) будет стоить 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роскачестве оценили российские игристые вина

— Госдума одобрила законопроект о виноделии в I чтении