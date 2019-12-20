Зампред Центробанка Поздышев с 2020 года переходит в ФКБС

Заместитель председателя Центрального Банка России Василий Поздышев с начала 2020 года покидает регулятор и переходит в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), он займет пост главы совета директоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Как отмечается, Поздышев будет отвечать за качественные продажи банков на рынке, а также следить за координацией работы и регуляторов, и ЦБ, по взысканию ущерба с бывших собственников и менеджеров.

Набиуллина также добавила, что Поздышев покидает совет директоров ЦБ.

В настоящее время пост главы управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России, занимает Андрей Орешко.

Поздышев пришел в Банк России в 2012 году, он занимал должность директора департамента банковского регулирования. В 2014 году был назначен зампредседателя ЦБ, в 2015 вошел в совет директоров.

Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — управляющая компания, которая занимается санацией банков. ФКБС на 100% принадлежит ЦБ.