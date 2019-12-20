На Украине закрыли все игорные заведения
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что с 20 декабря в стране прекращают функционирование все игорные заведения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.
Аваков также отметил, что соответствующий документ уже опубликован и вступил в силу.
В октябре 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине. В августе президент страны Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать работу казино в пятизвездочных отелях.
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