На Украине закрыли все игорные заведения

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что с 20 декабря в стране прекращают функционирование все игорные заведения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.

Аваков также отметил, что соответствующий документ уже опубликован и вступил в силу.

В октябре 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине. В августе президент страны Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать работу казино в пятизвездочных отелях.

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