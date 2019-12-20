В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Большая часть исследованных Роскачеством российских игристых вин получили высокие дегустационные оценки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Как уточняется, исследование проводилось среди игристых вин ценовой категории до 1 тыс. рублей, которые приобретались в крупных торговых сетях и специализированных магазинах. Все они были сделаны из российского винограда.
Всего эксперты рассмотрели 94 образца. Каждый оценивали на предмет цвета, аромата и вкуса. 72% образцов получили высокие дегустационные баллы.
Первые строчки составленного по итогам эксперимента рейтинга вошли игристые вина из Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Дагестана.
Кроме того, эксперты Роскачества сделали вывод о том, что качественные российские игристые вина в своей стоимости варьируются от 180 до 1000 рублей за бутылку.