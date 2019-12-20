«Нафтогаз» уведомил о намерении договориться по газу по европейским правилам

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что с Россией в Берлине был завершен очередной раунд переговоров по транзиту газа в соответствии с европейскими правилами, в которых также участвовали представители ЕС. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что на встрече были приняты основные принципы договоров, которые требуют «дополнительного согласования на политическом уровне».

По его словам, следующий вопрос будет «в имплементации этих договоренностей на различных уровнях».

Отмечается, что в результате этих переговоров «Газпром» и «Нафтогаз» достигли «принципиального согласия» касательно условий транзита газа.

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