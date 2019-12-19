Россия, Украина и ЕС подготовили проект соглашения по газу
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Россия, Украина и Евросоюз подготовили проект соглашения по газовому вопросу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Документ был подготовлен по итогам трехсторонней встречи в Берлине.
Детальный проект протокола находится в высокой степени готовности, отметил глава Минэнерго.
На данный момент, по словам Новака, проект требует согласования.
Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине.
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