Путин прокомментировал работу «Иннопрактики» и «Номеко»

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о возможном наличии бизнеса у его дочерей.

«Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом, упомянули одну женщину, упомянули вторую. А вы же не все рассказали, наверное. Упомянули какие-то их личные доли, упомянули объемы этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы обозначили только факт, а этого недостаточно», — сказал российский лидер.

Глава государства также призвал представителя СМИ собрать больше сведений.

«Вы тогда поковыряйтесь там, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой. И кому там что принадлежит, и кто что помогает», — заявил Путин.

19 декабря в Москве состоялась Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась 4 часа 18 минут. В ходе мероприятия президент ответил на 77 вопросов.