Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине
Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА «Новости».
Переговоры представителей России и Украины проходит перед трехсторонней министерской встречей и продолжается уже три часа.
Встреча продолжается перерывами на консультации с юристами, заявил источник в российской делегации.
Россию представляют министр экономики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, с украинской стороны присутствуют министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко и глава нового «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча по газовому вопросу состоится 19 декабря в Берлине.
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