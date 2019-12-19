Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине

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Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА «Новости».

Переговоры представителей России и Украины проходит перед трехсторонней министерской встречей и продолжается уже три часа.

Встреча продолжается перерывами на консультации с юристами, заявил источник в российской делегации.

Россию представляют министр экономики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, с украинской стороны присутствуют министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко и глава нового «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча по газовому вопросу состоится 19 декабря в Берлине.

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