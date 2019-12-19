Санкции Евросоюза против России продлены на полгода
close
Евросоюз (ЕС) продлил экономические санкции против России на шесть месяцев, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Совет Евросоюза продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России до 31 июля 2020 года из-за невыполнения Минских соглашений.
Меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики.
Санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года из-за действий России по «дестабилизации ситуации на Украине».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лавров указал на неготовность ЕС на равноправие с Россией
— Ущерб от антироссийских санкций ЕС оценили в Венгрии