На Чукотке заработала плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» начала работу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна «Росэнергоатом».

Уточняется, что первая электроэнергия была передана АЭС 9 декабря 2019 года из города Певек в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа.

Это событие в концерне назвали историческое для российской и мировой атомной энергетики.

В плахах — подключение ПАТЭС к тепловым сетям Певека в 2020 году и ее дальнейшая сдача в промышленную эксплуатацию.

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