России советуют активнее изымать незаконное богатство чиновников

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) дала России рекомендацию расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что такой вывод был сделан в результате комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Так, ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов за период с 2014 по 2018 год составляет 220 млрд рублей в год.

Отмечается, что всего за этот период у преступников было изъято около 318,5 млрд рублей за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков.

Согласно нынешним правилам у чиновников конфискуют недвижимость, ценные бумаги, автомобили и яхты, если нельзя проверить законность их приобретения. При этом закон не распространяется на наличные, деньги на банковских счетах, драгоценности и активы за рубежом.

FATF отмечает, что у чиновников изымают необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами. Так, за 2017 год было конфисковано 8,8 млрд рублей необъясненного богатства.