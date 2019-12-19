Россияне стали чаще становиться Дедом Морозом и Снегурочкой и предлагать свои услуги

В 2019 году жители России все чаще предлагают свои услуги в качестве Деда Мороза и Снегурочки, несмотря на снижение спроса. Об этом говорится в исследовании Avito, поступившем в «Газету.Ru».

За последний год абсолютные показатели предложения увеличились почти на 5%, в это же то время спрос уменьшился на 7,8. С увеличением предложения в среднем на 2,5% возросла цена на услуги новогодних героев.

Больше всего заработать на предоставлении услуг Деда Мороза и Снегурочки могут жители Москвы. В среднем вызов героев на дом обойдется россиянам в 2,3 тыс. руб. Также прибыльность деятельности заметна в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где за вызов придется отдать 1,8 тыс. рублей и 1,7 тыс. руб. соответственно. На третьем месте — Тольятти и 900 рублей за приглашение Деда Мороза и Снегурочки к себе домой.

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