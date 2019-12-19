России рекомендовали активнее конфисковать незаконное богатство чиновников

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) порекомендовала России расширить перечень активов чиновников, которые могут быть изъяты как незаконное богатство. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что рекомендация была дана после комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Так, в период с 2014 по 2018 год ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд рублей в год.

Согласно данным FATF, 85% выявленных преступных доходов относятся к хищению бюджетных средств и наркоторговле. 30% всех преступных доходов, приходится на хищения из бюджета.

По нынешним правилам у чиновников конфискуют недвижимость, ценные бумаги и автомобили, яхты, если не удается проверить, что они были приобретены законно. При этом закон не распространяется на наличные, деньги на банковских счетах, драгоценности и активы за рубежом.

FATF отмечает, что у чиновников изымают необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами. Так, за 2017 год было конфисковано 8,8 млрд рублей необъясненного богатства.