Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Юником 24».

Опрос показал, что 45% не хватает денег на подарки, 40% — на новогодний стол, а 10% — на развлечения и запланированные поездки во время январских канул. Еще 5% рассказали о нехватке средств на покупку одежды к празднику, услуг сфер красоты и прочее.

Отмечается, что всего в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов на общую сумму 33-34 млрд рублей. В прошлом году было выдано 2,8 миллиона микрозаймов на сумму 30-31 млрд рублей. По прогнозам экспертов, 30-40% займов в последнем месяце уходящего года придется на нужны к Новому году.

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