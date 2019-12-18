Американские сенаторы пригрозил «фатальными санкциями» прокладчику «Северного потока-2»

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили о «сокрушительных и фатальных» санкциях швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

В письме сенаторов, текст которого опубликовал один из них, говорится, что им известно, что «Россия платит всем странам очень значительную сумму» за завершение строительства «Северного потока-2». Однако, утверждают сенаторы, последствия продолжения работ «даже в течение одного дня» после подписания закона о санкциях, подвергнут компанию «сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям».

Накануне сенат США принял за оборонный бюджет, куда заложены средства на «противодействие России» и санкции против «Северного потока-2». Президент США Дональд Трамп должен подписать документ для вступления в силу.

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