Медведев поздравил «Победу» с 5-летним юбилеем

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», отметила в среду пять лет полетов.

С поздравлением к коллективу лоукостера обратился премьер-министр Дмитрий Медведев.

«За короткое время ваша авиакомпания завоевала признание миллионов людей. А по итогам 2018 года лоукостер стал абсолютным мировым лидером по росту пассажиропотока в рейтинге авторитетного британского издания Airline Business. Своими достижениями «Победа» обязана замечательному коллективу», — подчеркнул он.

На посвященном юбилею торжественном мероприятии во Внуково выступил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«За эти годы компания перевезла 29 млн пассажиров, 12% из них сели в самолет впервые. «Победа» расширяет горизонты, дает возможность людям пользоваться воздушным транспортом», − отметил министр.

По его мнению, «Победа» правильно выстраивает региональную маршрутную сеть, перевозит пассажиров туда, куда другие никогда не летали.

«Наша «Победа» больше не стартап и не начинающий проект низкобюджетного перевозчика, первая пятилетка позади, — заявил председатель совета директоров «Победы», генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. Лоукостер оказался в высшей мере успешным и необходимым для россиян».

«Победа» — один из ведущих перевозчиков Внуково, который обеспечивает 31,7% пассажиропотока аэропорта, — констатировал генеральный директор АО «Международный аэропорт «Внуково» Дмитрий Сапрыкин. — У лоукостера средний налёт на Boеing 737 - рекордный, который составляет 15-16 часов в сутки на одно воздушное судно».

«Один из важнейших показателей этого года был достигнут в июле, когда мы первыми в истории российской авиации перевезли всего на 30 самолетах 1 000 000 человек. Это говорит не только о высочайшей востребованности нашей «Победы», но и сверхэффективной работы нашей команды»,- заявил гендиректор «Победы» Андрей Юрьевич Калмыков.

За пять лет полетов «Победа» продала 1 760 000 билетов по минимальным тарифам – 499 и 999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

В 2018 году Boeing заявил, что российская «Победа» устанавливает новые стандарты авиаиндустрии мира. Компания, по признанию Boeing, стала мировым лидером по среднесуточному налету на типе самолётов Boeing 737-800, превзойдя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков.