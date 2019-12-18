СМИ сообщили о признании США бесполезными санкции против «Северного потока — 2»

Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не смогут остановить его строительство. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Как сообщил собеседник издания, проект почти реализован, поэтому включенные в оборонный бюджет США ограничительные меры в отношении газопровода не смогут нанести ему серьезного ущерба.

Предполагается, что теперь США попробуют начать противодействовать другим российским энергетическим проектам.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции США против «Северного потока-2» нарушением международного права.