Анализ чеков в магазинах показал падение доходов россиян

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Анализ чеков в розничной торговле свидетельствует о падении доходов россиян, рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. В ассоциацию входят крупнейшие торговые сети, среди которых X5 Retail Group ( «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Ашан», «Снежная королева» и другие.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2018 года выросли на 0,1%, согласно данным Росстата.

Минэкономразвития ожидает по итогам 2019 года роста располагаемых денежных доходов россиян на 0,1%.

«Я думаю, конечно же, [рост доходов составил] не 0,1%, а меньше, а рост произошел за счет самого верхнего сегмента, людей с наибольшими доходами, где величины просто позволили статистически компенсировать падение другим категориям. А мы на чеке видим, что ситуация другая. Доходы не растут, доходы падают», — сказал Беляков.

По его словам, в 2019 году поведение потребителей поменялось: покупателей стало больше, они чаще ходят в магазины, однако тратят меньше.

«Для нас это серьезный фактор. Сейчас мы вынуждены адаптировать свою модель под меняющееся поведение потребителя», — сказал Беляков.

Кроме того, покупатели склонны выбирать худший по качеству продукт, но при этом более дешевый.

«Еще неприятная тенденция: покупатель выбирает не между более качественным и менее качественным [товаром], а делает осознанный выбор в сторону менее качественного только потому, что это менее дорогой [товар]. Это очень неприятный вызов, и нам с этим надо бороться», — рассказал председатель АКОРТ.

Главными рисками в 2020 году для розничной торговли будут снижение доходов россиян и ухудшение экономической ситуации в стране, а также потенциальное увеличение регулятоного воздействия, добавил Беляков.

Основным «безальтернативным» драйвером торговли в этих условиях на данный момент остается продажа товаров по промо-акциям, считает он.